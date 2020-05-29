Утром 29 мая в Киевской области произошел конфликт между легальными и нелегальными перевозчиками, которые делили между собой маршруты транспорта. В событиях также активное участие приняли вооруженные представители преступных группировок, которые «крышуют» этот бизнес. В результате в перестрелке участвовало около сотни человек.
По словам Авакова, столкновение началось между местными перевозчиками, которые до этого контролировали перевозки между Броварами и Киевом, и внешним перевозчиком, которому отдали значительную часть этих маршрутов.
«Даже схваткой нельзя назвать то, что сегодня происходило в Броварах. Напоминало 90-е», — сказал президент.
Также Аваков заявил, что полиции города на месте не было. Их работу проверят.