Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал президенту Владимиру Зеленскому, что одна из конфликтующих групп в Броварах под Киевом явилась на встречу с помповыми ружьями и дробовиками, а вторая была не вооружена. Об этом 29 мая сообщается на сайте главы государства

Около сотни бандитов, крышующих маршрутчиков, устроили перестрелку под Киевом © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

По словам Авакова, столкновение началось между местными перевозчиками, которые до этого контролировали перевозки между Броварами и Киевом, и внешним перевозчиком, которому отдали значительную часть этих маршрутов.

«Даже схваткой нельзя назвать то, что сегодня происходило в Броварах. Напоминало 90-е», — сказал президент.

Также Аваков заявил, что полиции города на месте не было. Их работу проверят.