Белоруссия смогла избежать безработицы, не остановив работу предприятий из-за эпидемии коронавируса. Об этом 29 мая заявил президент страны Александр Лукашенко, передает пресс-служба белорусского лидера

«Это больше чем болезнь». Лукашенко объяснил, что такое пандемия коронавируса © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись», — рассказал белорусский президент работникам Минского тракторного завода.

Кроме того, Александр Лукашенко уверен, что пандемия коронавируса излишне политизирована.

В Белоруссии количество инфицированных COVID-19 к 29 мая приблизилось к 40 тысячам. При этом свыше 16 тысяч человек выздоровели, 219 скончались.