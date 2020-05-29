В отличие от Белоруссии страны Запада сейчас переживают последствия введенных мер жесткого карантина.
«На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись», — рассказал белорусский президент работникам Минского тракторного завода.
Кроме того, Александр Лукашенко уверен, что пандемия коронавируса излишне политизирована.
В Белоруссии количество инфицированных COVID-19 к 29 мая приблизилось к 40 тысячам. При этом свыше 16 тысяч человек выздоровели, 219 скончались.