После преодоления пандемии коронавируса Евросоюз трансформируется в модель «интеграции интеграций». Об этом политолог Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру 28 мая

Мир после пандемии. Что ждёт Евросоюз, Россию и Украину © REUTERS, David W Cerny/File Photo

«Он будет существовать, но, скорее всего, претерпит изменения и в дополнение к Шенгенскому соглашению могут вступить какие-то новые соглашения, которые будут регулировать отношения внутри между странами. Возможно, страны получат больше суверенитета в рамках Евросоюза, возможно, что Евросоюз трансформируется неким образом в конфедерацию. Но об этом пока сложно говорить», — сказал Бондаренко.

Он считает, что сейчас Евросоюз будет пытаться создать некую модель, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «интеграцией интеграций», чтобы получить новый смысл существования.

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