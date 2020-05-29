По его мнению, несмотря на то что пандемия указала на разобщенность государств даже внутри союза, говорить о распаде ЕС не приходится.
«Он будет существовать, но, скорее всего, претерпит изменения и в дополнение к Шенгенскому соглашению могут вступить какие-то новые соглашения, которые будут регулировать отношения внутри между странами. Возможно, страны получат больше суверенитета в рамках Евросоюза, возможно, что Евросоюз трансформируется неким образом в конфедерацию. Но об этом пока сложно говорить», — сказал Бондаренко.
Он считает, что сейчас Евросоюз будет пытаться создать некую модель, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «интеграцией интеграций», чтобы получить новый смысл существования.
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.