Спотовая цена газа на торговых площадках Европы выросла на треть после исторического падения 22 мая, однако остается убыточной для поставщиков голубого топлива, пишет «Интерфакс» 27 мая

На ведущем европейском хабе TTF (Нидерланды) цена с поставкой 27 мая выросла до $45,8 за тыс. м³, что существенно выше $34 с поставкой 22 мая.

Немецкий хаб Gaspool сгенерировал цену в $52, а австрийский хаб в Баумгартене — $64 за тыс. м³.

Рост стоимости газа совпал с резким сокращением поставок газа из России по проходящему через Польшу трубопроводу «Ямал-Европа».

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Бронирование польской трубы резко снизилось на выходных, такой тренд может продолжаться на до конца мая, пишет агентство.

При этом нынешние цены на газ на европейских хабах несут убытки любому производителю. Даже "Газпрому" требуется цена не ниже $100 для того, чтобы получать прибыль, подсчитал «Интерфакс».