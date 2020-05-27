На ведущем европейском хабе TTF (Нидерланды) цена с поставкой 27 мая выросла до $45,8 за тыс. м³, что существенно выше $34 с поставкой 22 мая.
Немецкий хаб Gaspool сгенерировал цену в $52, а австрийский хаб в Баумгартене — $64 за тыс. м³.
Рост стоимости газа совпал с резким сокращением поставок газа из России по проходящему через Польшу трубопроводу «Ямал-Европа».
Многолетний контракт на прокачку газа из РФ по польскому участку газопровода закончился 17 мая, после чего мощности трубы распределяются на аукционах на различный срок, от года до нескольких часов.
Бронирование польской трубы резко снизилось на выходных, такой тренд может продолжаться на до конца мая, пишет агентство.
При этом нынешние цены на газ на европейских хабах несут убытки любому производителю. Даже "Газпрому" требуется цена не ниже $100 для того, чтобы получать прибыль, подсчитал «Интерфакс».