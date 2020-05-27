Кроме того, все, кто прилетят на Украину, должны будут пройти самоизоляцию или обсервацию на протяжении 14 дней.
«Если мы говорим об авиасообщении, то согласно плану выхода из карантина оно восстанавливается, начиная с 15 июня. Но я хочу напомнить, что когда человек возвращается в Украину, то согласно установленным нормам он должен пойти на самоизоляцию, установив у себя приложение "Действуй дома", и пробыть в самоизоляции 14 дней», — сказал Степанов.
Он отметил, что на данный момент въехать на Украину и выехать с ее территории уже можно на автомобильном транспорте.