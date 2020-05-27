Украина возобновит международное авиасообщение согласно плану выхода из карантина с 15 июня. Об этом 27 мая на брифинге, который транслировали украинские телеканалы, заявил министр здравоохранения Максим Степанов

На Украине объявили список снимаемых с 1 июня карантинных ограничений © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Если мы говорим об авиасообщении, то согласно плану выхода из карантина оно восстанавливается, начиная с 15 июня. Но я хочу напомнить, что когда человек возвращается в Украину, то согласно установленным нормам он должен пойти на самоизоляцию, установив у себя приложение "Действуй дома", и пробыть в самоизоляции 14 дней», — сказал Степанов.

Он отметил, что на данный момент въехать на Украину и выехать с ее территории уже можно на автомобильном транспорте.