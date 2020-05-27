«По состоянию на 09:00 27 мая в Украине 21905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 321 новый случай», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области — 3144. Почти 3 тысячи болеют в Киеве и около 2 тысяч в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около тысячи и меньше.
По состоянию на утро 27 мая в центральную лабораторию поступило 924 обращения. Всего с начала 2020 года поступило 54 885 сообщений о подозрении на COVID-19.