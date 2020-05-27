Специалист по вопросам безопасности Сергей Шабовта объяснил в интервью изданию Украина.ру. почему правоохранительная система Украины находится в глубоком кризисе

«МВД превратилось в кузницу отморозков». Эксперты о пытках и изнасиловании в Кагарлыке © Facebook, Національна поліція України | Facebook, Національна поліція України | Перейти в фотобанк Арсен Аваков изначально не ставил планы переустройства МВД, полагает Шабовта.

«Ему нужен был собственный политический вальяж, поэтому он хорошо вписался в систему политического ангажемента, когда он якобы предъявлял миру некие изменения. На самом деле это были абсолютно фиглярские "подгоны" вроде новых машин для полиции и симпатичных улыбающихся лиц», — сказал он.

По словам Шабовты, на сегодняшний день кадровый состав украинской полиции укомплектован случайными безыдейными людьми.

«Украина переполнена случаями, когда сами полицейские причастны к наркотрафику и вымогательствам. С другой стороны, в моментах противостояния с представителями оргпреступности и радикалов полиция с профессиональной точки зрения абсолютно беспомощна, труслива и организационно неспособна ни на какие результативные действия», — подытожил он.

Полный текст интервью читайте здесь.