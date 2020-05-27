По мнению эксперта, никакой реформы Министерства внутренних дел Украины, которая вроде как началась после Евромайдана, на самом деле не было. Возглавивший ведомство Арсен Аваков изначально не ставил планы переустройства МВД, полагает Шабовта.
«Ему нужен был собственный политический вальяж, поэтому он хорошо вписался в систему политического ангажемента, когда он якобы предъявлял миру некие изменения. На самом деле это были абсолютно фиглярские "подгоны" вроде новых машин для полиции и симпатичных улыбающихся лиц», — сказал он.
По словам Шабовты, на сегодняшний день кадровый состав украинской полиции укомплектован случайными безыдейными людьми.
«Украина переполнена случаями, когда сами полицейские причастны к наркотрафику и вымогательствам. С другой стороны, в моментах противостояния с представителями оргпреступности и радикалов полиция с профессиональной точки зрения абсолютно беспомощна, труслива и организационно неспособна ни на какие результативные действия», — подытожил он.
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