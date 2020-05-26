Выстраивая свою политическую карьеру, глава МВД Украины Арсен Аваков фактически уничтожил правоохранительную систему страны, считает специалист по вопросам безопасности Сергей Шабовта

«Нацизм — это не идеология» — Монтян рассказала, за что на самом деле воюют «атошники» © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк - Сергей Борисович, недавно произошел страшный инцидент в Кагарлыке Киевской области, где двое полицейских насиловали и пытали местную жительницу. Причем один из полицейских оказался «ветераном АТО». Может ли это помешать справедливому расследованию?

— Украинское общество всё активнее прозревает. Оно понимает, что словосочетание «ветеран АТО» нужно воспринимать как негативный маркер, поскольку в подавляющей своей массе эти люди были задействованы в мародёрстве и насилии, а потом по приходу оттуда требуют своей героизации.

К сожалению, государство, в том числе и Национальная полиция, пытаются этих людей как-то приукрашивать, наделяя их не присущими им качествами. Подобные события просто раскрывают ситуацию.

Буквально в это же время в Житомирской области арендатор ставка, доведенный до отчаяния, расстрелял семерых вымогателей. Причем МВД изначально скрывало информацию о том, что они все не просто выходцы из Нацгвардии, а из так называемого батальона имени Кульчицкого, националистического и профашистского по своей идеологии.

Эти люди не имеют никакого отношения к доблестной службе. Они по-прежнему занимаются рэкетом и откровенным бандитизмом, но под прикрытием неких флагов. Случай в Кагарлыке похож на эту ситуацию. Боевое прошлое на юго-востоке Украины их никак не оправдывает, а наоборот, подтверждает, какими низкими и бесчеловечными качествами обладают носители этих непонятно каких регалий.

- Почему, на ваш взгляд, несмотря на реформу МВД, подобные инциденты с участием полиции происходят регулярно?

— Во-первых, не было никакой реформы МВД. Это абсолютнейшая мистификация. Эксперты, которые занимаются проблемами безопасности, многие годы об этом твердят.

Аваков руководил мощным силовым блоком долгие годы, не имея ни малейших качеств и призваний для этого. Аваков сам — уголовник по происхождению. Человек, который официально был приговорен, долгое время отсиживался в Италии и ждал, когда на Украине сменится президент. Он преследовался со стороны Януковича, причём преследовался заслуженно.

Человек, который с таким кейсом занял пост главы МВД, изначально не ставил задачи видоизменить и качественно улучшить правоохранительную систему. Ему нужен был собственный политический вальяж, поэтому он хорошо вписался в систему политического ангажемента, когда он якобы предъявлял миру некие изменения. На самом деле это были абсолютно фиглярские "подгоны" вроде новых машин для полиции и симпатичных улыбающихся лиц.

Появление в полиции новых лиц (потому что старых беспощадно разгоняли) не было ничем предопределено. Поэтому кадры полиции на сегодняшний день в подавляющей своей массе — абсолютно случайные люди, у которых нет каких-то идейных убеждений. Они приходят туда так, продержаться и подкомрмиться.

Украина переполнена случаями, когда сами полицейские причастны к наркотрафику и вымогательствам. С другой стороны, в моментах противостояния с представителями оргпреступности и радикалов полиция с профессиональной точки зрения абсолютно беспомощна, труслива и организационно неспособна ни на какие результативные действия.

- Как вам видятся дальнейшие перспективы Авакова? Его могут отправить в отставку за несоответствие профессиональным стандартам, или он так и останется политической фигурой?

Андрей Золотарёв: Под видом реформы Украине подали муляжи американской полиции © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Я думаю, что сегодняшний или завтрашний день покажут какую-то тенденцию. Я пока не слышал каких-то резонансных заявлений от Офиса президента или еще кого-то. Сам Аваков особо не комментирует свои действия и сейчас будет придерживаться своей привычной тактики.

Он замолкнет, а его низкопробные заместители уровня Антона Геращенко, эта говорящая голова профессора Доуэля, сейчас будут излагать очередную ложь. Но Геращенко не привыкать, он всегда так действует. Примерно таким образом и будет развиваться ситуация.

- Вы могли бы назвать конкретных людей, которые по своим профессиональным качествам могли бы заменить Авакова?

— Нет. Но хотя бы временно поддержать штаны и как-то сохранить управляемость ситуацией мог бы его первый заместитель Сергей Анатольевич Яровой. Он формировался в глубинах Нацгвардии, выпускник Военной академии имени Фрунзе, обладает стратегическим мышлением.

Аваков потому и держал его в качестве первого зама, понимая, что у него есть значительный опыт и способность спокойно оценивать ситуацию. Я не думаю, что его кандидатура подходит на пост министра, но поддерживать штаны в случае снятия Авакова он мог бы.

Честно говоря, среди всех его заместителей, из которых два какие-то странные барышни, нет ни одного сколь-нибудь профессионального человека. Это все одиозные личности, нанятые в результате договоренностей и взаимных обязательств, с профессиональной точки зрения никому не понятных. В окружении Авакова много странных людей, но профессионалов практически нет.

- Какой, на ваш взгляд, должна быть истинная реформа МВД?

— Я только вчера дал 20-минутное интервью на эту тему. Главная беда системы МВД — ее политическая заангажированность. Это длится даже не последние 5-6 лет, а последние лет 20. Всегда правоохранительная система, особенно милиция/полиция, ставилась на службу правящим кланам. В таких условиях закон становится даже не вторичным, а отходит на задний план.

Полиция и СБУ должны перестать быть политическим оплотом людей, преданным власти. Полиция должна служить только закону. В этом ее сила, в этом ее перспектива. Но эта способность украинской полиции убита напрочь. И Аваков именно в таких условиях и занял пост министра. Он заявил, что он фигура политическая, а вы непонятно чем занимаетесь.

Но скажите мне, может ли министр внутренних дел быть политической фигурой в стране, в которой невероятными темпами растет преступность, где социальная депрессия создает все условия для дальнейшей криминализации общества, и которая интегрирована в европейскую систему организованной преступности?

Изнасиловали прямо в полиции. В Украине звучит долгое эхо АТО © РИА Новости, Иван Воробьев | Перейти в фотобанк

Если привлечь в том числе ветеранов МВД и старых генералов, которые занимали должности уровня замминистра и руководителей департаментов, то они таких людей найдут. Они знают своих бывших учеников, нынешних. Я думаю, что их коллегиальная точка зрения была бы самой профессиональной при выборе тех людей, которые сегодня способны серьёзно реформировать Украину.

Иначе Украина рискует захлебнуться в преступности, в том числе преступности радикального плана. У нас головорезы открыто гуляют на свободе, их никто не судит, они оказываются под защитой как МВД, так и СБУ, даже самые резонансные дела не расследуются.

Это происходит, с одной стороны, потому что нет профессионалов, которые могли бы служить закону. А с другой — потому что сама власть не хочет знать правду по тем или иным моментам. Резонансные преступления в Украине в большинстве случаев связаны с заказами со стороны власти.