Украина до сих пор держится на плаву из-за того, что там сформирован достаточно эффективный террористический режим, который проводит политику государственного терроризма. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Политолог Марков: Мир выйдет из коронакризиса за счет высокого уровня цивилизации © РИА Новости, Нина Зотина

Южный Вьетнам, подчеркнул Марков, какое-то время тоже продолжал существовать под американским управлением, но затем он рухнул, и точно такая же судьба ждет действующий украинский режим.

Несмотря на всю информационную блокаду, рано или поздно будет известно, что представители украинской власти организовали расстрел «небесной сотни», пожар в Одессе 2 мая, убийства в Мариуполе 9 мая и скрываемые убийства в Харьковской и Днепропетровской областях, добавил политолог.