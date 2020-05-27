«На Украине сформирован достаточно эффективный террористический режим, который проводит политику государственного терроризма в отношении собственного населения и жителей Донбасса, поддерживаемый иностранными спецслужбами», — категоричен эксперт.
Южный Вьетнам, подчеркнул Марков, какое-то время тоже продолжал существовать под американским управлением, но затем он рухнул, и точно такая же судьба ждет действующий украинский режим.
Несмотря на всю информационную блокаду, рано или поздно будет известно, что представители украинской власти организовали расстрел «небесной сотни», пожар в Одессе 2 мая, убийства в Мариуполе 9 мая и скрываемые убийства в Харьковской и Днепропетровской областях, добавил политолог.