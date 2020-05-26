«С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов. Также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек. Например, начнут работу автошколы», — заявил он.
Также по его словам, планируется с 1 июня запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автомобильным транспортом.
Ляшко также отметил, что бассейны раньше не рассматривали для открытия на третьем этапе смягчения карантина. Но новые данные о возможности распространения возбудителя коронавируса через воду, позволяет начать их работу с соблюдением противоэпидемических норм.