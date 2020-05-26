На Украине с 1 июня планируется новый этап смягчения карантина, который включает в себя возобновление работы железной дороги и автобусного сообщения между городами, открытие автошкол, спортзалов и бассейнов. Об этом 26 мая на брифинге заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, трансляцию вели украинские телеканалы

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