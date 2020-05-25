О том, что у Пескова выявили коронавирус, стало известно 12 мая. Позднее появилась информация о том, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию.
Коронавирусом также заразилась супруга Пескова, фигуристка Татьяна Навка. По ее словам, у мужа ситуация была сложнее, поэтому она покинула клинику раньше — 21 мая.
Пресс-секретарь президента отметил, что какое-то время будет работать из дома.
В России, согласно последним данным, официально зарегистрировано 353 427 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 3633 человек, выздороветь удалось 118 798 пациентам.