Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выписался из больницы, где проходил лечение от коронавируса. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщило агентство РИА Новости

О том, что у Пескова выявили коронавирус, стало известно 12 мая. Позднее появилась информация о том, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию.

«Кровожадный вирус»: Песков рассказал, как заразился COVID-19 © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Татьяна Навка. По ее словам, у мужа ситуация была сложнее, поэтому она покинула клинику раньше — 21 мая.

Пресс-секретарь президента отметил, что какое-то время будет работать из дома.

В России, согласно последним данным, официально зарегистрировано 353 427 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 3633 человек, выздороветь удалось 118 798 пациентам.