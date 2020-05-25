Украинская исполнительница MARUV опубликовала фото, на котором она изображена практически голой. Снимок она обнародовала на днях в своем профиле в Instagram
Таким образом MARUV решила привлечь внимание к скорому выходу своей новой песни. На фотографии она полностью обнажила грудь.
«Боди-арт для моего нового клипа на песню #IWantYou. Скоро новая песня и клип на всех просторах интернета», — подписала фотографию артистка.
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