Maruv разозлила украинцев онлайн-концертом Вконтакте
Maruv разозлила украинцев онлайн-концертом Вконтакте
© Facebook, MARUV | Перейти в фотобанк
Таким образом MARUV решила привлечь внимание к скорому выходу своей новой песни. На фотографии она полностью обнажила грудь.

«Боди-арт для моего нового клипа на песню #IWantYou. Скоро новая песня и клип на всех просторах интернета», — подписала фотографию артистка.    

 

 