Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что получил предложение возглавить правительство от президента Владимира Зеленского менее чем за неделю до голосования в Верховной Раде. Об этом сообщает издание «Украинская правда» в понедельник, 25 мая

«Разговор был с президентом. И это было буквально за… довольно динамично, меньше недели до голосования в Раде. Если вы услышали об этом в пятницу, значит, где-то за день до того у меня была об этом разговор с президентом. То есть в течение этих дней динамика такой и была. Не было какой-то специальной подготовки. Все было так быстро, как вы и видели», — сказал Шмыгаль.