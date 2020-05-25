«Разговор был с президентом. И это было буквально за… довольно динамично, меньше недели до голосования в Раде. Если вы услышали об этом в пятницу, значит, где-то за день до того у меня была об этом разговор с президентом. То есть в течение этих дней динамика такой и была. Не было какой-то специальной подготовки. Все было так быстро, как вы и видели», — сказал Шмыгаль.
Денис Шмыгаль в марте 2020 года сменил на посту премьер-министра Алексея Гончарука. До назначения на должность Шмыгаль был и.о. вице-премьера. Отмечается, что идея пригласить его на должность премьер-министра принадлежит первому заместителю председателя ОП Сергею Трофимову. Тогдашнему премьеру Гончаруку это решение тоже понравилось.