«Я делаю это двумя способами, например, ночью или ранним утром, а в течение дня я очень занят, поэтому я надиктовываю, а они это выкладывают (в Twitter). У меня есть один джентльмен, Дэн, он потрясающе работает», — заявил Трамп, имея в виду директора по соцсетям президентской администрации Дэна Скавино.
В этом же интервью американский лидер заявил, что президенту РФ Владимиру Путину невыгодно переизбрание Трампа, так как он, по его словам, был самым жестким президентом США в отношениях с Россией.