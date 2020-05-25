Президент США признался, что не всегда самостоятельно ведет свою страницу в Twitter. Глава государства самостоятельно пишет посты по утрам и ночью, а в остальное время это делает его помощник. Об этом Трамп рассказал в интервью журналистке Шэрил Аткинсон для новостной программы Full Measure, сообщила газета «Известия» 24 мая

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