«В современной ситуации спонтанный лозунг "назад в Россию" в Белоруссии стремительно превращается в ведущий тренд. И на волне такого устремления белорусское общество не делит себя на белорусов и русских», — подчеркнул эксперт.
По его словам, по отношению к Русскому миру белорусское общество осознаёт себя как органичная его часть.
При этом если Русскому миру придётся защищать Белоруссию от западной интервенции, то вся многомиллионная Россия мгновенно осознает себя как часть Белоруссии, добавил Иванников.