Сам факт политической разделённости России и Белоруссии воспринимается значительной частью белорусского общества как недоразумение, рассказал политолог Сергей Иванников в интервью Украина.ру

«В современной ситуации спонтанный лозунг "назад в Россию" в Белоруссии стремительно превращается в ведущий тренд. И на волне такого устремления белорусское общество не делит себя на белорусов и русских», — подчеркнул эксперт.

Политолог Иванников: Польский истеблишмент хотел бы ввести войска в Минск © nupds.ru

При этом если Русскому миру придётся защищать Белоруссию от западной интервенции, то вся многомиллионная Россия мгновенно осознает себя как часть Белоруссии, добавил Иванников.