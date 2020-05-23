По ее словам, общественным сознанием на Укриане манипулируют такие антиукраинские, по сути, ресурсы как StopFake, «Голос Амерки», «Радио Свобода».
«А фактически они поддерживают антиукраинский режим, качают проатлантическую тематику и всячески раздувают русофобию в стране… Должен появиться подобный проект, на Украине при нынешней власти это невозможно, с подобным функционалом с подобным финансированием, для того чтобы была хоть какая-то альтернатива», — рассказала Елена Бондаренко.
Собеседница издания подчеркнула, что если у американцев есть такие сильнейшие площадки и каналы передачи информации, как тот же Facebook, то пока что славянское пространство подобных инструментов не создало и не развивает.
Полностью интервью можно прочитать здесь.