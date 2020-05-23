В славянском информационном пространстве нужно создать площадки с собственным контентом, альтернативные западным информационным ресурсам, считает украинский общественный деятель Елена Бондаренко

По ее словам, общественным сознанием на Укриане манипулируют такие антиукраинские, по сути, ресурсы как StopFake, «Голос Амерки», «Радио Свобода».

«А фактически они поддерживают антиукраинский режим, качают проатлантическую тематику и всячески раздувают русофобию в стране… Должен появиться подобный проект, на Украине при нынешней власти это невозможно, с подобным функционалом с подобным финансированием, для того чтобы была хоть какая-то альтернатива», — рассказала Елена Бондаренко.

Елена Бондаренко: Американским проектам типа StopFake надо противопоставить альтернативу © РИА Новости, Нина Зотина

Полностью интервью можно прочитать здесь.