В публичном пространстве Украины действуют человеконенавистнические проекты заокеанского происхождения, которые работают против интересов простых людей, считает известный общественный деятель Елена Бондаренко

- Елена, в каком состоянии сейчас свобода слова на Украине? Изменилось ли что-то за год президентского срока Владимира Зеленского?

— Смотря по каким параметрам судить. Что касается пика запрещенки, если можно его так назвать, то он стал еще более абсурдным. Туда попал контент Эрмитажа, контент Музея Пушкина, это очень смешно, горько и обидно. Даже при Порошенко такие ресурсы в список запрещенки не вносили.

Дело Муравицкого. Как издеваются над человеком, «подорвавшим информационную безопасность» Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Василию Муравицкому, житомирскому журналисту, продлили на третий год домашний арест. Это притом что журналисту нужно воспитывать и кормить маленьких детей. Властям по боку в этом плане…

Что касается средств массовой информации в целом, то нападки, травля тех, кто не придерживается официоза, продолжаются и звучат из уст самого президента. В частности, на последней пресс-конференции он затянул ту же самую песню про правильные и неправильные, проукраинские и непроукраинские СМИ.

Относительно наказания тех, кто совершал нападения на журналистов, дела тоже не движутся, никто не наказан. Ну и расследования по убийствам журналистов, таких как Олесь Бузина, Шеремет, тоже нет.

То есть можно сказать, что это Порошенко номер два с большим усилением в сторону цензуры и диктатуры.

- Зеленский продлил запрет на российские социальные сети и интернет-ресурсы, хотя ранее за это же критиковал Порошенко. Тем не менее в стране действуют прозападные проекты вроде StopFake.

— Не только, «Голос Америки», Радио Свобода» и другие человеконенавистнические ресурсы, которые разжигают вражду в стране, они свободно себя чувствуют. К ним нет претензий.

- Почему же они контролируют свободу слова на Украине?

— Они не контролируют свободу слова, они влияют на общественное сознание, манипулируют им. К ним никаких претензий нет, потому что, видимо, господин президент отнес их к тем, кто поддерживает его режим. А фактически они поддерживают антиукраинский режим, качают проатлантическую тематику и всячески раздувают русофобию в стране.

- На днях Youtube заблокировал канал NewsFront. Как вы считаете, почему это произошло именно сейчас?

— Это вопросы к Youtube, здесь мне сложно давать какие-то оценки. Youtube — это платформа, которая имеет американские корни, понятно, что они тоже цензурируют.

- Если говорить о глобальном информационном пространстве, современный классик Пелевин сравнил информационное пространство с эдаким большим совком образца 79 года, где есть только Брежнев и газета «Правда». Согласны ли вы с ним?

— Свободы становится все меньше и меньше. Не только свободы слова, но и свободы передвижения. Например, это большая авантюра под названием пандемия коронавируса. Посмотрите, как схлопываются гражданские свободы по всему миру. Кто-то явно хочет контролировать не только то, что мы говорим, но и куда движемся. Все это в итоге может привести к тому, что наложат лапу на контроль всех наших денег, до копейки. Я так понимаю, все идет к этому.

- В канун 9 Мая Facebook блокировал аккаунты пользователей, которые публиковали на своих страницах фото знамени Победы в Берлине 1945 года. Похоже, что таким образом с помощью соцсетей пытаются и переписать историю.

— Она уже давно переписана. Если вы посмотрите в учебники, по которым учатся немецкие или французские дети, победителями во Второй войне там названы американцы.

- Каким же образом можно бороться за свободу слова и возможно ли это в интернет-пространстве?

— Что касается Украины и России, то здесь нужно думать о собственных площадках, собственном контенте, создавать альтернативные площадки. Допустим, у американцев есть Youtube, но у украинцев и россиян подобных площадок не существует.

- Китай выстроил вокруг своего интернет-пространства аналог Великой стены, закрыв доступ к западным информационным ресурсам. На ваш взгляд, такие меры оправданны?

— Пока весь мир следует принципу параллельных ответов: вы нам что-то запретили, мы вам что-то запретим. Но, к сожалению, пока нет параллельного бега, холка в холку, по созданию нового инструментария.

Свобода лжи. Украинский StopFake против правды © скриншот с видео StopFake.org

- Елена, на ваш взгляд, рецепт борьбы с тем же StopFake и им подобным, который финансируеся фондом Джорджа Сороса, каким должен быть?

— Должен появиться подобный проект, на Украине при нынешней власти это невозможно, с подобным функционалом с подобным финансированием, для того чтобы была хоть какая-то альтернатива.