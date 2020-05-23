Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) держат под контролем ситуацию с коронавирусом в регионе, однако это стало возможно во многом благодаря дисциплинированности граждан республики, сказал глава ДНР в интервью Украина.ру

«Можно говорить, что мы достаточно успешно держим ситуацию под контролем, но это и благодаря нашим людям, у которых выработалась определенная дисциплина, и они знают, что такое личная безопасность. Это люди, которые живут в очень непростых условиях конфликта, и здесь эта дисциплинированность по разным направлениям, включая самоизоляцию, внесла определенные моменты», — сказал Пушилин.

Глава ДНР Пушилин о том, почему на Донбассе продолжают погибать люди © РИА Новости, Евгений Одиноков

Глава ДНР добавил, что экономика республики может не выдержать очень жестких ограничений.

Люди и так живут в экономической блокаде, дополнительные ограничения могут быть критическими, подчеркнул он.