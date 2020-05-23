Если на Украине не будет эпидемического взрыва, то страна будет медленно двигаться в сторону пропасти, рассказал политолог Михаил Погребинский в интервью Украина.ру

Украинские власти проводят слишком мало тестов на коронавирус, поэтому реальная эпидемиологическая обстановка в стране никому не известна, отметил он.

«А от этого зависит, как будет развиваться ситуация. Сегодня пока она достаточно стабильная, люди смиряются с тем, что президент не выполняет свои обещания и оказывает ему по-прежнему поддержку почти половина населения», — подчеркнул Погребинский.

Михаил Погребинский: Украина после коронавируса продолжит свое медленное движение к пропасти © РИА Новости, Владимир Трефилов

Будет медленное движение в сторону пропасти, но это движение будет замедляться какой-то поддержкой Международного валютного фонда и прочих организаций, американцев, поскольку они не заинтересованы в полном провале Украины, считает политолог.