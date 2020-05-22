Госбюро расследований (ГБР) Украины вызвало экс-президента Украины и депутата Верховной Рады от «Европейской солидарности» Петра Порошенко на допрос 26 мая по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин. Об этом 22 мая сообщается на сайте бюро

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