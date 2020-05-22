«Срочное сообщение о вызове ныне действующего народного депутата Украины, гражданина Порошенко П.А. в Государственный бюро расследований в качестве свидетеля Государственным бюро расследований в установленном законом порядке доведено до гражданина Порошенко П.А. о необходимости явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств», — говорится в повестке.
В связи с этим Порошенко сообщили о необходимости явиться в Государственное бюро расследований в 11:00 26 мая на допрос в качестве свидетеля.