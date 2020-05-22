«По состоянию на 09:00 22 мая в Украине 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 442 новых случая», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 2905 и 2522 человека соответственно. Около тысячи случаев зафиксированы в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около 900 и меньше.
По состоянию на утро 22 мая в центральную лабораторию поступило 1284 обращения. Всего с начала 2020 года поступило 50636 сообщений о подозрении на COVID-19.