Украина сама открыла путь к референдуму по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году. Об этом 21 мая заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа, посвященной ситуации на полуострове

«Крым.Отечество.Навсегда»: кто вернёт Украине Крым?

Дипломат напомнил, что гарантами соглашения, которое заключили бывший президент Украины Виктор Янукович и оппозиция, были главы МИД Германия, Франции и Польши.

Однако, по его словам, эти гарантии на следующий же день были нарушены оппозицией, которая просто захватила власть в Киеве и заставила Януковича бежать, потому что на тот момент действительно была угроза его жизни.

«Это была отправная точка того, что произошло в Крыму. Если бы этого не произошло в Киеве в 2014 году, ситуация была бы другой и Крым сегодня был бы там, где он был до 2014 года», — подчеркнул Небензя.

Отвечая на ремарку своего германского коллеги Кристофа Хойсгена о необходимости соблюдать международное право, постпред России указал, что международный суд принял решение о независимости Косова, которое обрело независимость по решению парламента, а даже не референдума.

Выступавшие по видеосвязи жители Крыма отметили, что их права на полуострове соблюдаются, более того, некоторые из них подчеркнули, что живут сейчас лучше, чем при украинской власти. При этом крымчане отметили, что жизнь вместе с Россией была их осознанным выбором.