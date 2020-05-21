Накануне народные республики Донецка и Луганска приняли решение усилить боеготовность своих вооруженных сил в связи с участившимися обстрелами своих территорий со стороны украинской армии.
Согласно сообщению Народной милиции ЛНР, благодаря разведке удалось установить координаты огневой позиции, с которой велся регулярный огонь по республике, в том числе по мирным жителям. В результате ответного огня из незапрещенного Минскими соглашениями оружия огневая точка была уничтожена, потери украинской стороны составили 1 человек убитым, еще двое были ранены. Также отмечается, что ранее получил ранение военнослужащий ЛНР.
«Мы обращаемся к каждому украинскому военнослужащему! Ни один ваш выстрел больше не останется безнаказанным! За каждую выпущенную в сторону Республики пулю вас ждет соизмеримый ответ и неотвратимое возмездие!» — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что 20 мая погиб командир добровольческого батальона «Луганск-1», входящего в состав МВД, Сергей Губанов. По официальной версии, он подорвался на мине и скончался от осколочных ранений.