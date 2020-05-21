Народная милиция (НМ) ЛНР уничтожила огневую позицию украинской армии, с которой производился обстрел территории народной республики. Об этом говорится в экстренном заявлении, размещенном на сайте НМ 21 мая

Глава ДНР Пушилин о том, почему на Донбассе продолжают погибать люди © РИА Новости, Евгений Одиноков

Согласно сообщению Народной милиции ЛНР, благодаря разведке удалось установить координаты огневой позиции, с которой велся регулярный огонь по республике, в том числе по мирным жителям. В результате ответного огня из незапрещенного Минскими соглашениями оружия огневая точка была уничтожена, потери украинской стороны составили 1 человек убитым, еще двое были ранены. Также отмечается, что ранее получил ранение военнослужащий ЛНР.

«Мы обращаемся к каждому украинскому военнослужащему! Ни один ваш выстрел больше не останется безнаказанным! За каждую выпущенную в сторону Республики пулю вас ждет соизмеримый ответ и неотвратимое возмездие!» — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что 20 мая погиб командир добровольческого батальона «Луганск-1», входящего в состав МВД, Сергей Губанов. По официальной версии, он подорвался на мине и скончался от осколочных ранений.