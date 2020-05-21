По мнению ученых, эффективность мер, которые власти Соединенных Штатов начали принимать в середине марта, была менее выраженной, чем в других странах.
Исследователи создали специальную модель, с помощью которой продемонстрировали замедление передачи вируса с помощью уменьшения контактов с людьми, а затем сравнили показатели смертности от коронавируса с тем, какими бы они были, если бы меры были приняты на две недели раньше.
«Моделирование показывает, что если бы такие же меры контроля были реализованы раньше всего лишь на 1-2 недели, то можно было бы предотвратить значительное количество случаев заражения и смерти», — говорится в исследовании.
Из результатов следует, что если бы ограничения ввели на неделю раньше, количество заражений могло быть меньше на 61,6% (на 704 тыс. случаев), а количество умерших — на 55% (36 тыс.) А если бы карантин ввели на две недели раньше, то число инфицированных могло быть на 84% меньше (на 960 тыс. случаев), а сохранить бы удалось 82,7% жизней (54 тыс.)
Согласно последним данным, в США зафиксировано свыше 1,5 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 93,4 тыс. человек, 294,3 тыс. выздоровели.