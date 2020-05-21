Власти США могли предотвратить более 50 тысяч смертей от коронавируса, если бы ввели ограничительные меры на пару недель раньше, считают ученые. Об этом в четверг, 21 мая, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на исследования Колумбийского университета

По мнению ученых, эффективность мер, которые власти Соединенных Штатов начали принимать в середине марта, была менее выраженной, чем в других странах.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Моделирование показывает, что если бы такие же меры контроля были реализованы раньше всего лишь на 1-2 недели, то можно было бы предотвратить значительное количество случаев заражения и смерти», — говорится в исследовании.

Из результатов следует, что если бы ограничения ввели на неделю раньше, количество заражений могло быть меньше на 61,6% (на 704 тыс. случаев), а количество умерших — на 55% (36 тыс.) А если бы карантин ввели на две недели раньше, то число инфицированных могло быть на 84% меньше (на 960 тыс. случаев), а сохранить бы удалось 82,7% жизней (54 тыс.)

Согласно последним данным, в США зафиксировано свыше 1,5 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 93,4 тыс. человек, 294,3 тыс. выздоровели.