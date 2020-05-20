Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что президент Владимир Зеленский похож на своего предшественника Петра Порошенко стремлением «перехитрить Запад» и контролировать правоохранительные органы. Он заявил об этом на своей странице в Facebook 20 мая

Приключения Порошенко и никакого русского языка. Зеленский подвёл итоги года президентства © скриншот видео Украина • РУ

Послушав президента, Гончарук пришел к двум выводам.

«Первое. Они оба (Порошенко и Зеленский — ред.) пытались построить доверие с западными партнерами. Порошенко так и не смог отказаться от своего статуса олигарха и пытался "перехитрить Запад"… Второе. Оба президента верили, что правопорядок можно привести с помощью "подконтрольных" правоохранительных органов, а не сильных институтов», — написал он.

При этом премьер отметил, что Порошенко доверие уже потерял, а Зеленский, хоть и «наделал ошибок», но не упустил шанс, как это сделал его предшественник. При этом, по мнению Гончарука, Зеленский «уверено движется» к тому, чтобы, как и Порошенко, «испытать на себе плоды своих «правоохранительных реформ». Так, он обратил внимание, что Служба безопасности (СБУ) не реформирована, прокуратура нарушает политические дела, а в судебных округах до сих пор сидят «волки».

Экс-премьер отметил, что нынешнему гаранту Конституции еще верят люди, потому что он не является олигархом, как Порошенко. При этом Гончаренко считает, что главное в ситуации главы государства — чтобы стратегия Порошенко «перехитрить запад» не победила в команде Зеленского».