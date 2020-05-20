Китай создает в СНГ транспортный коридор в рамках политики «один пояс — один путь», которая была обозначена еще в 2012 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ученый-востоковед, китаист Николай Вавилов

Китаист Вавилов: Противостояние Пекина и Вашингтона может дойти до военного конфликта © скриншот видео vk.com

«Речь идет о том, чтобы создать там железнодорожную инфраструктуру. Колея, которая была бы не наша, а европейского типа. Она нужна для создания прямых железнодорожных коридоров транспортировки груза через Среднюю Азию, Иран, Турцию в Европу и обратно в Китай. Это глобальная стратегия, которая, соединяясь, имеет очень важное значение. Кавказ также является важным звеном движения этого железнодорожного пути», — рассказал собеседник издания.

Николай Вавилов добавил, что Пекин не следует одному строгому плану. Он реализует несколько стратегий и через Россию, и через Среднюю Азию, и через Иран, и через другие всевозможные пути.

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