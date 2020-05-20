В большей степени Китай интересуется Средней Азией, именно Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном, как сухопутным транспортным коридором в Европу, объяснил Вавилов.
«Речь идет о том, чтобы создать там железнодорожную инфраструктуру. Колея, которая была бы не наша, а европейского типа. Она нужна для создания прямых железнодорожных коридоров транспортировки груза через Среднюю Азию, Иран, Турцию в Европу и обратно в Китай. Это глобальная стратегия, которая, соединяясь, имеет очень важное значение. Кавказ также является важным звеном движения этого железнодорожного пути», — рассказал собеседник издания.
Николай Вавилов добавил, что Пекин не следует одному строгому плану. Он реализует несколько стратегий и через Россию, и через Среднюю Азию, и через Иран, и через другие всевозможные пути.
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