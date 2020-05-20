Кризис, вызванный пандемией, нивелировал главный принцип свободного перемещения людей, капитала, рабочей силы и услуг между европейскими странами, превратив Евросоюз в фикцию. Об этом изданию Украина.ру рассказал руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Кость Бондаренко: После пандемии глобалисты будут скрываться под маской антиглобалистов © РИА Новости, Нина Зотина

«Я уже не говорю о транспорте, об авиасообщении, которое несет большие убытки, о туризме, о сфере услуг, ресторанах, малом/среднем бизнесе, сфере быта. Реальные убытки еще предстоит посчитать, но в мировом масштабе они уже измеряются триллионами долларов», — рассказал Кость Бондаренко.

По словам эксперта, эпидемия коронавируса — это еще и серьезный удар по природе и экологии, так как никто не задумывается об утилизации масок, перчаток и прочих средств защиты.

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