Еще одной проблемой ЕС стал серьезнейший уровень безработицы во Франции и в Великобритании. То, что европейские правительства не смогли нормально обеспечить своих граждан, вызвало серьезный уровень недоверия к властям, считает политолог.
«Я уже не говорю о транспорте, об авиасообщении, которое несет большие убытки, о туризме, о сфере услуг, ресторанах, малом/среднем бизнесе, сфере быта. Реальные убытки еще предстоит посчитать, но в мировом масштабе они уже измеряются триллионами долларов», — рассказал Кость Бондаренко.
По словам эксперта, эпидемия коронавируса — это еще и серьезный удар по природе и экологии, так как никто не задумывается об утилизации масок, перчаток и прочих средств защиты.
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