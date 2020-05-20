Нынешний президент США Дональд Трамп — бизнесмен и опытный переговорщик, поэтому он знает, что если выдвинуть заведомо невыполнимые требования, то в дальнейшем на переговорах можно выторговать все возможное. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист и политконсультант Анатолий Вассерман

Вассерман о выходе из карантина: Война возможна, но разрушения будут исключительными © РИА Новости, Александр Натрускин

«Но в целом для Трампа все это очень выгодно. Он ставит своей главной целью демонтаж узкой специализации стран и максимальное восстановление промышленного производства внутри Соединенных Государств Америки. Нынешний его наезд на Китай — одно из средств к достижению этой цели», — рассказал Анатолий Вассерман.

Собеседник издания полагает, что пандемия коронавируса ускорит демонтаж этой узкой специализации, хотя и это и нанесет серьезный удар по экономике.

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