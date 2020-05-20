По его словам, конфликт между Вашингтоном и Пекином идет по традиционному для Трампа сценарию «замах на рубль — удар на копейку».
«Но в целом для Трампа все это очень выгодно. Он ставит своей главной целью демонтаж узкой специализации стран и максимальное восстановление промышленного производства внутри Соединенных Государств Америки. Нынешний его наезд на Китай — одно из средств к достижению этой цели», — рассказал Анатолий Вассерман.
Собеседник издания полагает, что пандемия коронавируса ускорит демонтаж этой узкой специализации, хотя и это и нанесет серьезный удар по экономике.
Полностью интервью можно прочитать здесь.