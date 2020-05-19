«Если не ошибаюсь, (великий британский государственный деятель) Уинстон Черчилль сказал: «Война — слишком серьёзное дело, чтобы доверять ее военным»», — пояснил эксперт.
По его мнению, сегодняшний конфликт между США и Китаем завершится по традиционным для президента Дональда Трампа исходом «замах на рубль — удар на копейку», поскольку Трамп, как бизнесмен и опытный переговорщик, снова пытается выдвинуть заведомо невыполнимые требования, чтобы в дальнейшем выторговать все возможное.
Но в целом, считает Вассерман, для Трампа вся эта ситуация очень выгодна, поскольку он ставит своей целью демонтаж узкой специализации стран и максимальное восстановление промышленного производства внутри США, а нынешний его «наезд» на Китай — одно из средств к достижению этой цели.