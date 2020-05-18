Китай выделит $2 миллиарда долларов пострадавшим от коронавируса странам. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин, передает 18 мая РИА Новости

Мир на двоих? Эксперты об итогах конфликта США — Китай © AP, Andy Wong, File

Они пойдут на помощь государствам в борьбе с коронавирусом и социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся, отметил Си Цзиньпин.

Кроме того, Китай в сотрудничестве с ООН создаст в республике гуманитарный склад и хаб, чтобы обеспечить стабильные поставки противоэпидемических средств.

«Разработанные в перспективе китайские вакцины от коронавируса после ввода в эксплуатацию будут доступны по всему миру и будут служить достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах», — добавил председатель КНР.

Накануне советник президента США по экономическим вопросам Питер Наварро обвинил Китай в намеренной рассылке туристов по всему миру для распространения коронавируса.