Она назвала имена некоторых подозреваемых в провокации с нацистскими фото в ходе виртуального шествия: это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска.
Как выяснилось, Круглова уже привлекали к уголовной ответственности: в 2017 году его судили за преступление экстремистского характера, а в 2018-м — за кражу.
Кроме того, следователи установили и других подозреваемых — по словам Петренко, среди них есть граждане Украины, Эстонии и других государств.
Шествие «Бессмертного полка» в режиме онлайн прошло 9 мая. Среди фотографий ветеранов злоумышленники разместили снимки нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера и других. При этом под фотографией Гиммлера они написали, что это полковник В.М. Алексеев, а Гитлер значился как «участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо».
СК счел, что приславшие эти анкеты «преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге».