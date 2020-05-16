Граждане Украины, Эстонии и других иностранных государств есть среди причастных к реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк». Об этом 16 мая сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает РИА Новости

Ничего святого: бандеровский «Бессмертный полк» в Одессе - видео © Скриншот из видео Украина.ру

Как выяснилось, Круглова уже привлекали к уголовной ответственности: в 2017 году его судили за преступление экстремистского характера, а в 2018-м — за кражу.

Кроме того, следователи установили и других подозреваемых — по словам Петренко, среди них есть граждане Украины, Эстонии и других государств.

Шествие «Бессмертного полка» в режиме онлайн прошло 9 мая. Среди фотографий ветеранов злоумышленники разместили снимки нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера и других. При этом под фотографией Гиммлера они написали, что это полковник В.М. Алексеев, а Гитлер значился как «участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо».

СК счел, что приславшие эти анкеты «преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге».