Экс-советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо заявил, что в Донецке у него остались две квартиры, за которыми временно присматривают. Об этом он рассказал в интервью в программе «Бацман», текст которого был выложен 15 мая на сайте издания «Гордон»

«Власть боится улицы и радикалов». Молчанов объяснил, почему Сивохо уволили из СНБО © Facebook, Денис Жарких заявил, что мечтает вернуться в родной Донецк и занимался бы вопросами Донбасса, если бы не желание воссоединиться с родственниками и знакомыми. Такая же ситуация, по его словам, у всей его команды. Кроме того, Сивохо рассказал, что в Донецке у него есть две квартиры, за которыми присматривают неравнодушные люди и которые удалось сохранить в целости.

«Хотя очень много знакомых, у которых были и дома, причем в зоне боевых действий. И кто разграбил — еще большой вопрос… Они (квартиры — ред.) сейчас ничего не стоят. Там же цены все очень упали. И потом, как это документально оформить, я себе не представляю. И, естественно, все-таки у меня есть надежда. Пока там дом, связь какая-то есть», — заявил он, отвечая на вопрос, не планирует ли он продать жилье.