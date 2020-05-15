Действия президента Белоруссии Александра Лукашенко, который 9 мая провел парад Победы в Минске, но запретил акцию «Бессмертный полк», выглядят как спекуляции на общем празднике. Об этом рассказал политолог Алексей Мартынов в недавнем эфире радиостанции «Вести ФМ»

Ищенко объяснил, зачем президент Лукашенко отказался отменить Парад Победы в Минске © РИА Новости, Нина Зотина

«Да, в Москве большой парад отложили, но воздушный парад был, была речь президента на могиле Неизвестного солдата. Как только ситуация с эпидемией пойдет на спад, надеюсь, к 75 годовщине первого парада, 24 июня, все будет готово и грандиозный парад пройдет. И для нас важнее, чем парад, — шествие Бессмертного полка», — подчеркнул Мартынов.

По его мнению, все действия Лукашенко являются частью его предвыборной кампании, и белорусский лидер отказался вводить карантинные меры именно для того, чтобы не сорвать выборы, которые состоятся 9 августа.