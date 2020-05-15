Эксперт отметил, что, хотя нельзя не приветствовать проведение Минском парада Победы, белорусские СМИ, рассказывая о торжественных мероприятиях, перешли «красные линии» — они противопоставили «хорошего Лукашенко» «плохому Путину».
«Да, в Москве большой парад отложили, но воздушный парад был, была речь президента на могиле Неизвестного солдата. Как только ситуация с эпидемией пойдет на спад, надеюсь, к 75 годовщине первого парада, 24 июня, все будет готово и грандиозный парад пройдет. И для нас важнее, чем парад, — шествие Бессмертного полка», — подчеркнул Мартынов.
По его мнению, все действия Лукашенко являются частью его предвыборной кампании, и белорусский лидер отказался вводить карантинные меры именно для того, чтобы не сорвать выборы, которые состоятся 9 августа.