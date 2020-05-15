«Если американцы начнут военные действия против Китая, им придется столкнуться и с российской военной мощью — об этом у РФ и КНР есть совершенно четкое представление», — указал эксперт.
По его мнению, вероятность военного столкновения США с Китаем сегодня сильно возросла из-за масштабной антикитайской кампании Запада вокруг коронавируса, а также антикитайских экономических шагов Вашингтона и попыток подвести военные базы к стратегически важным для КНР зонам.
Кедми подчеркнул, что любая прямая угроза безопасности Китая приведет к жестким ответным шагам, в частности, на размещение базы США на Тайване Пекин ответит немедленным взятием острова под контроль, поскольку власти КНР считают этот регион своей территорией.
Китай знает, что Россия не даст американцам его победить, а это уже для американцев совершенно другой разговор, заключил специалист.