Бывшая замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль будет курировать судебные процессы НАК «Нафтогаз Украины» против России. Об этом 13 мая сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в компании

«Нафтогаз» ищет замену Витренко из-за разногласий — СМИ © Facebook/Сергій Лещенко Юрий Витренко сообщил, что его уведомили о сокращении должности исполнительного директора и что по этой причине он будет уволен.

По данным агентства, правление компании действительно планирует сократить позицию исполнительного директора, которую на данный момент занимает Витренко.

«Это не означает, что Юрий Юрьевич покинет компанию. Не исключено что будет найдено другое решение, поэтому мы не спешим делать заявления об увольнении. Это преждевременно», — сказал источник.

Он уточнил, что обязанности, которые выполняет Витренко, будут разделены. Так, вопрос судебных процессов с Россией будет курировать Зеркаль совместно с юристами «Нафтогаза». При этом она останется советником главы правления Андрея Коболева. Другие функции будут перераспределяться в соответствии с новой организационной структурой.

Зеркаль уже представляла интересы Украины в должности замглавы МИД в судах против России, в частности, в Международном суде в Гааге на слушаниях после нарушения правил прохода украинскими кораблями в Керченском проливе, а также в Международном суде ООН по иску, в котором Украина обвиняла Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.