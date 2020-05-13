Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская исполнила отрывок из «Черемшины», одной из своих любимых украинских песен

Гордон против Украины © Facebook, Дмитрий Гордон | Facebook, Дмитрий Гордон | Перейти в фотобанк интервью журналист Дмитрий Гордон спросил политика, помнит ли она украинский язык.

«Помню немножко. Конечно, я его понимаю, он очень красивый. Песни украинские помню, «Черемшина» — прекрасная песня, даже поём с друзьями здесь — и в Крыму, и в Москве — собираемся и поём «Черемшину». Но быстро говорить именно юридическими терминами, как нас учили в прокуратуре, я, к сожалению, в совершенстве так и не овладела этими навыками, тем не менее, если не торопиться, можно общаться українською мовою», — ответила депутат Государственной Думы Наталья Поклонская.

Журналист попросил спеть «Черемшину», и она исполнила отрывок акапельно.