Незавершенная реформа децентрализации на Украине спровоцировала местные власти выступить против центра. Об этом политолог Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру 12 мая

Власть слаба, а король — голый. Эксперты о конфликте Зеленского с непокорными мэрами © пресс-служба президента Украины Анатолий Бондаренко ранее установленного Кабмином срока смягчил в городе карантинные меры и его поддержали коллеги из других городов, на Украине оформился конфликт между центральной и региональными властями.

По словам Золотарева, начатая децентрализация дала новые возможности региональным властям, однако завершена не была. И теперь в условиях экономического и финансового кризиса центр не спешит завершить эту реформу.

«Наблюдаются процессы такой обратной централизации, что, естественно, порождает недовольство. Очень заметно пострадали бюджеты городов по сравнению с 2018-2019 годами. Естественно, во время выборов это будет артикулироваться заявлениями типа "Киев нам недодал", "Киев нас обобрал". Это должно будет прийти к какому-то логическому завершению. Я не произношу слово "федерализация", но то, что регионы будут требовать себе больше полномочий, — это неизбежно и будет порождать конфликт», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский «поставлен на растяжку»: если он начнет репрессивные действия в отношении мэров, его репутация пострадает, но также она пострадает, если он будет делать вид, что ничего не происходит.

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