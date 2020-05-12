Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская напомнила, что активисты госпереворота на Украине не выполнили обещания, которые давали народу

От работы в Генеральной прокуратуре Украины она отказалась во время массовых акций протеста в Киеве.

«Я расцениваю майдан как огромный всеукраинский обман украинцев и как государственный переворот. Обманули людей. Люди, которые пришли на Майдан, услышав лозунги, что мы хотим жить в новой стране, без коррупции, процветающей, были обмануты», — сказала депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. Яценюк признался, что обманул майдан © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

На её вопрос, та ли сейчас Украина, к которой люди стремились, выйдя на Майдан, украинский журналист Дмитрий Гордон, который вёл интервью, ответил: «не та».

«Что касается режима Януковича, я тоже хотела жить в государстве процветающем, чтобы без коррупции, чтобы везде была сплошная справедливость, чтобы все были равны и не было проблем. Я тоже этого хотела», — добавила Поклонская.

Большая часть населения Украины была уверена, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС гарантирует им повышение зарплат до стандартов ЕС и позволит им официально трудоустроиться в более развитых государствах. Неудивительно, что люди, полные надежд на светлое будущее, восприняли в штыки решение Виктора Януковича, возглавлявшего тогда Украину, отложить подписание этого документа, чтобы тщательнее просчитать все риски. Церемония заключения соглашения должна была состояться на саммите «Восточного партнёрства» в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 года. Вскоре массовые акции протестов против действий президента вылились в государственный переворот.