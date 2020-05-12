Первый президент Нурсултан Назарбаев, пояснил эксперт, несмотря на все свое сохранившееся влияние, чувствует себя некомфортно без прежних полномочий, и начинает более придирчиво рассматривать деятельность преемника.
«У любого живого президента, который своими глазами наблюдает преемника, включается «комплекс злой свекрови»: растила-растила я мальчика, а потом отдаю какой-то тетке. А та все не так делает — и блины не так печет, и борщ варит неправильно, и вообще она какая-то не такая. Кого ни выбери — все будут плохие», — указал Серенко.
По его мнению, именно ревность предшественника по отношению к преемнику — это активный фактор, который оказывает влияние на казахстанскую политику, особенно учитывая наличие у Назарбаева «амбициозной дочери».
Что касается ухода Дариги Назарбаевой из сената, добавил политолог, то это не уход из политики, разумеется, это, скорее всего, перемещение на какую-то иную должность.
По тому, какой она будет, можно будет судить о том, насколько семья Назарбаевых будет продолжать вмешиваться в социально-политическую и социально-экономическую ситуацию в стране, заключил собеседник издания.