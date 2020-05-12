Белый дом, исключая СССР из списка стран, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне, совершает грубую ошибку, которую он должен исправить. Об этом заявил 94-летний американский ветеран Фрэнк Кон, передает 12 мая РИА Новости

Вся Европа видела Вторую мировую войну как способ уничтожить СССР – Яков Кедми © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«Это была грубая ошибка… Историю нельзя так переписывать», — возмутился Кон.

Ветеран также отметил, что если США упомянули Великобританию, то следовало отметить и Россию, так как до победы Красной армии под Сталинградом Британия находилась в проигрышной позиции. Это один из примеров вклада СССР в победу, подчеркнул Кон.

На прошлой неделе Белый дом разместил сообщение, в котором говорилось, что США и Великобритания одержали победу над нацизмом, и американский дух всегда побеждает. Подобные высказывания вызвали волну негодования среди пользователей соцсетей. МИД России также возмутился попыткой Вашингтона переписать историю.

На днях профессор истории американского университета в Вашингтоне Питер Кузник заявил, что большинство американцев не знают о решающей роли Советского Союза в победе.