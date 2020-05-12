По его словам, сообщения, появившиеся 8 мая в аккаунтах Белого дома в соцсетях, не отражают официальной политики США и должны быть исправлены.
«Это была грубая ошибка… Историю нельзя так переписывать», — возмутился Кон.
Ветеран также отметил, что если США упомянули Великобританию, то следовало отметить и Россию, так как до победы Красной армии под Сталинградом Британия находилась в проигрышной позиции. Это один из примеров вклада СССР в победу, подчеркнул Кон.
На прошлой неделе Белый дом разместил сообщение, в котором говорилось, что США и Великобритания одержали победу над нацизмом, и американский дух всегда побеждает. Подобные высказывания вызвали волну негодования среди пользователей соцсетей. МИД России также возмутился попыткой Вашингтона переписать историю.
На днях профессор истории американского университета в Вашингтоне Питер Кузник заявил, что большинство американцев не знают о решающей роли Советского Союза в победе.