На Украине попытки властей заменить День Победы на «День примирения» всегда воспринимались в обществе маргинально. Об этом рассказал политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Якубин: Девальвация Дня Победы означает девальвацию самой Украины © Facebook, Алексей Якубин

По его мнению, эти спекуляции затевались политиками в том числе для того, чтобы отвлечь внимание граждан от других вопросов вроде социально-экономических проблем и неравенства, которое сегодня есть в обществе.

Якубин при этом подчеркнул, что те страны Запада, которые оказались на правильной стороне истории, хотя отмечают победу над нацизмом 8 мая, относятся к этому празднику с большим пиететом, и для США, Великобритании и Франции это все равно День победы.