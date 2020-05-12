«В Украине и при Порошенко и сейчас (Институт нацпамяти есть до сих пор) была попытка сказать, что в этой войне не было нашей стороны, и что мы были между двух огней. Но и тогда, и сейчас эта попытка выглядела маргинальной, и большинство граждан Украины так не считали», — указал эксперт.
По его мнению, эти спекуляции затевались политиками в том числе для того, чтобы отвлечь внимание граждан от других вопросов вроде социально-экономических проблем и неравенства, которое сегодня есть в обществе.
Якубин при этом подчеркнул, что те страны Запада, которые оказались на правильной стороне истории, хотя отмечают победу над нацизмом 8 мая, относятся к этому празднику с большим пиететом, и для США, Великобритании и Франции это все равно День победы.