Хотя на Украине часто говорят, что Армения голосует в ООН не так, как хотелось бы Киеву, указал дипломат, нужно понимать, что в тех документах, которые ставятся на голосования, идет речь о праве наций на самоопределение.
«Мы не озвучиваем очень часто недовольство позицией Украины по нагорно-карабахскому конфликту. Кстати, с нашей точки зрения, довольно отрицательная, и это очень часто выливается в различные заявления и со стороны дипломатических ведомств Украины — это и по выборам в Нагорном Карабахе, это и в общем довольно отрицательная позиция. Такое впечатление, что эти тексты пишутся не в Киеве, а "там"», — заявил Сейранян.
Посол также опроверг тезис о том, будто бы Ереван занимает пророссийскую позицию, подчеркнув при этом, что у его страны есть тесные экономические и военные связи с РФ.
По его мнению, нельзя говорить, что Украина якобы проводит протурецкуцю или проазербайджанскую внешнюю политику, поскольку наверняка Киев проводит политику, исходя из своих интересов. Именно поэтому Армения и Украина должны разговаривать, подытожил он.