Руководство Армении негативно оценивает позицию Украины по Нагорному Карабаху, не без основания полагая, что резолюции и заявления украинского МИД готовятся не в Киеве. Об этом 11 мая в эфире телеканала «Наш» заявил посол республики на Украине Тигран Сейранян

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«Мы не озвучиваем очень часто недовольство позицией Украины по нагорно-карабахскому конфликту. Кстати, с нашей точки зрения, довольно отрицательная, и это очень часто выливается в различные заявления и со стороны дипломатических ведомств Украины — это и по выборам в Нагорном Карабахе, это и в общем довольно отрицательная позиция. Такое впечатление, что эти тексты пишутся не в Киеве, а "там"», — заявил Сейранян.

Посол также опроверг тезис о том, будто бы Ереван занимает пророссийскую позицию, подчеркнув при этом, что у его страны есть тесные экономические и военные связи с РФ.

По его мнению, нельзя говорить, что Украина якобы проводит протурецкуцю или проазербайджанскую внешнюю политику, поскольку наверняка Киев проводит политику, исходя из своих интересов. Именно поэтому Армения и Украина должны разговаривать, подытожил он.