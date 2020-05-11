Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом. Об этом заявил бывший глава МИД Украины 10 мая в эфире Еспресо.TV

Политолог Якубин: Девальвация Дня Победы означает девальвацию самой Украины © Facebook, Алексей Якубин

Как утверждает экс-дипломат, исторический подход Европы и Киева в отношении Второй мировой войне якобы основан на принципе «никогда снова», а Россия, по его словам, якобы использует этот день для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны.

При этом украинцам, подчеркнул Климкин, следует быть бдительными, чтобы не поддаваться на «исторические провокации» со стороны Москвы.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что попытки переписать историю и уравнять ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны совершаются для того, чтобы заставить Россию оправдываться.

По его словам, Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.