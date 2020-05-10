Политические оппоненты не успеют провести праймериз и определить своего кандидата, поскольку, во-первых, массовые мероприятия несут опасность для здоровья избирателей, а во-вторых, парламент Белоруссии постановил, что документы в ЦИК нужно подать не позднее 15 мая

Оппозиция — в лице «Движения за свободу», Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Белорусской христианской партии, Объединённой гражданской партии — впервые с 2005 года собиралась выдвинуть своего кандидата на президентские выборы, а определить, кто же это будет, планировала посредством многоступенчатых праймериз к концу мая.

Однако в соответствии с планом проведения президентских выборов, дату которых парламент утвердил 8 мая — 9 августа 2020 года, претенденты на высший государственный пост должны не позднее 15 мая предоставить документы для регистрации его инициативной группы. Корейба: Отстранение Лукашенко от власти было бы предательством польских интересов © из личного архива Я.Корейбы

«Мы, участники процедуры по выдвижению единого кандидата в президенты Республики Беларусь от демократических сил, заявляем, что объявление и проведение выборов в условиях разгара эпидемии коронавируса недопустимо и преступно. Очевидно, что решение продиктовано желанием использовать пандемию в качестве дополнительного инструмента для дальнейшей узурпации власти и лишения белорусов права голоса», — говорится в заявлении штаба, опубликованного на странице в Facebook, посвящённой избирательной кампании оппозиции.

Политики признали, что на фоне распространения коронавируса невозможно проводить сбор подписи для выдвижения кандидатов так, чтобы соблюдать все меры безопасности для здоровья избирателей, а также реализовать все процедуры, изложенные в процедуру первичных выборов, и, соответственно, определить единого кандидата.

«Мы оцениваем назначение избирательной кампании во время пика распространения вирусной инфекции в Беларуси, содержания под стражей и репрессий против блогеров, журналистов и активистов (Сергей Тихановский, Александр Кабанов, Сергей Петрухин, Владимир Неронский, Владимир Цыганович (МозгОН), Алесь Бураков, Дмитрий Луп Оршинский, Алесь Осипцов, Татьяна Сиваченко, Галина Смирнова, Роман Кисляк и др.) как демонстрацию того, что Лукашенко собирается удерживать власть исключительно силой. Потеряв поддержку граждан, он намерен и впредь управлять страной исключительно путём фальсификаций и репрессий», — заявили оппозиционеры.

За жёсткий политический курс в 2005 году Кондолиза Райс, будучи госсекретарём США, назвала первого и единственного президента Белоруссии Александра Лукашенко «последним диктатором Европы». На протяжении нескольких лет в отношении него действовали персональные санкции Запада, из-за этого он в частности не мог посещать крупные мероприятия в Европе, но в феврале 2016 года ограничительные меры отменили. Более того, в 2020 году Белоруссия отправит своего посла в Вашингтон, а США — в Минск спустя 12 лет после их отзыва на Родину.