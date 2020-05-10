Бывший президент Украины Петр Порошенко поздравил соотечественниц с Днем матери, не удержавшись от очередного упоминания «российской агрессии». Соответствующий текст был опубликован 10 мая на его странице в Facebook

Зеленский произвел 678 украинок в матери-героини © пресс-служба Президента Украины День матери на Украине отмечается каждое второе воскресенье мая. Ранее 10 мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание «Мать-героиня» 678 жительницам страны, которые родили и воспитали пятерых и более детей.