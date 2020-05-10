«Искренняя материнская любовь, забота и преданность всегда берегут нас и направляют верными жизненными путями. Кланяюсь до земли матерям, чьи сыновья и дочери стали на защиту Украины от российской агрессии. Пусть Господь благословит каждую маму и подарит тепло, покой и мир украинским семьям», — говорится в поздравлении.
День матери на Украине отмечается каждое второе воскресенье мая. Ранее 10 мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание «Мать-героиня» 678 жительницам страны, которые родили и воспитали пятерых и более детей.