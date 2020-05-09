В партии отметили, что Вторая мировая война стала самой кровавой и жестокой в истории человечества, участие в ней приняли 80% населения планеты, а боевые действия велись на территории 2/3 государств.
«Для Украины, как и для большинства цивилизованных стран, День победы над нацизмом является днем памяти и скорби. Это не триумф победителей над побежденными, а дата, когда надо вспомнить подвиг наших предков, почтить всех, кто боролся против нацистского режима. И в очередной раз напомнить себе, насколько страшной трагедией является война и насколько драгоценен мир», — говорится в сообщении.
В «Слуге народа» подчеркнули, что во время Второй мировой войны было уничтожено почти 700 украинских городов и 28 тысяч сел, сожжено 320 тысяч хозяйств. На протяжение всей войны погиб каждый пятый украинец.
«В этом году в Украине не будет массовых мероприятий к 75-й годовщине победы над нацизмом через пандемии, который свирепствует в мире. Но это не помешает каждому из нас почтить память жертв Второй мировой, помолиться за души погибших и замученных, и без лишнего пафоса поблагодарить за их подвиг», — добавили в партии.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в столичном Парке славы.