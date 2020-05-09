Представители партии «Слуга народа» назвали День Победы днем памяти и скорби. Соответствующее сообщение появилось на странице политической силы в Facebook в субботу, 9 мая

В партии отметили, что Вторая мировая война стала самой кровавой и жестокой в истории человечества, участие в ней приняли 80% населения планеты, а боевые действия велись на территории 2/3 государств.

«Для Украины, как и для большинства цивилизованных стран, День победы над нацизмом является днем памяти и скорби. Это не триумф победителей над побежденными, а дата, когда надо вспомнить подвиг наших предков, почтить всех, кто боролся против нацистского режима. И в очередной раз напомнить себе, насколько страшной трагедией является война и насколько драгоценен мир», — говорится в сообщении.

Мой «Бессмертный полк»: о личном в День Победы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В этом году в Украине не будет массовых мероприятий к 75-й годовщине победы над нацизмом через пандемии, который свирепствует в мире. Но это не помешает каждому из нас почтить память жертв Второй мировой, помолиться за души погибших и замученных, и без лишнего пафоса поблагодарить за их подвиг», — добавили в партии.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в столичном Парке славы.