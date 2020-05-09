Прозападные элиты в Грузии продвигают непопулярные среди населения идеи, например, отмечать День Победы не 9 мая, а 8-го. Об этом грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе рассказал в интервью изданию Украина.ру 8 мая

«Позиция без позиции»: Зеленский и его команда не определились по поводу 8 и 9 мая — Рудяков © РИА Новости, Алексей Куденко

По словам Сихарулидзе, в Грузии прозападные элиты также ежегодно призывают общественность праздновать Победу вместе с Европой — 8 мая.

«Большинство людей, конечно, рассматривают это как абсолютную глупость, как неуважение к людям, которые воевали в советскую эпоху. А Грузия отправила 700 тысяч человек — очень много, и половина из них погибла… Симуляция западности в Грузии очень много лет уже идет и ни к чему хорошему не привела. Это просто пустышка без внутреннего стержня», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что, как и на Украине, в Грузии спорным вопросом является дата празднования Рождества: 7 января по юлианскому календарю вместе с Россией, или 25 декабря по григорианскому календарю, как в Европе.

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