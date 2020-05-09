В пятницу, 8 мая, на Украине отмечается День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Этот праздник вошел в жизнь украинцев 2015 года, но не является официальным выходным днем.
По словам Сихарулидзе, в Грузии прозападные элиты также ежегодно призывают общественность праздновать Победу вместе с Европой — 8 мая.
«Большинство людей, конечно, рассматривают это как абсолютную глупость, как неуважение к людям, которые воевали в советскую эпоху. А Грузия отправила 700 тысяч человек — очень много, и половина из них погибла… Симуляция западности в Грузии очень много лет уже идет и ни к чему хорошему не привела. Это просто пустышка без внутреннего стержня», — подчеркнул политолог.
Он добавил, что, как и на Украине, в Грузии спорным вопросом является дата празднования Рождества: 7 января по юлианскому календарю вместе с Россией, или 25 декабря по григорианскому календарю, как в Европе.
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.