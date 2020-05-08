Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес приговор отцу и сыну, которые убили и съели бывшего милиционера. Соответствующий документ 8 мая опубликован в Едином реестре судебных решений

Блоха оценила реакцию украинских властей на производство «каннибалистических консервов» © Facebook, Елена Блоха

По данным следствия, в начале октября 2018 года мужчины познакомились с экс-сотрудником милиции на улице и пригласили его в гости. Во время застолья и распития спиртного между ними произошел спор о спецоперации украинских силовиков в Донбассе.

Суд приговорил обоих харьковчан к 15 годам лишения свободы. Кроме того, они должны выплатить жене и сыну убитого около 500 тысяч гривен (около 1,5 млн рублей). На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.