Ранее СМИ сообщали, что 41-летний отец и 20-летний сын убили мужчину, расчленили его тело, некоторые части съели, а остальное оставили под многоэтажкой. Голову погибшего они спрятали на балконе в своей квартире.
По данным следствия, в начале октября 2018 года мужчины познакомились с экс-сотрудником милиции на улице и пригласили его в гости. Во время застолья и распития спиртного между ними произошел спор о спецоперации украинских силовиков в Донбассе.
Суд приговорил обоих харьковчан к 15 годам лишения свободы. Кроме того, они должны выплатить жене и сыну убитого около 500 тысяч гривен (около 1,5 млн рублей). На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.