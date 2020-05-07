«Пусть меня убьет моя пресс-служба и мои технологи, но я должен это рассказать. Блин, для меня это важно. Важно. Просто жизненно важно. Сегодня я ходил по дворам и махал ветеранам в окна цветами. Настоящим. Тем, кому от 95 до 100. У дедов карантин. А я орал им в окна. Поздравлял с наступающим Праздником Великой Победы», — написал он.
При этом Филатов отметил, что в планах его пресс-службы не было этого мероприятия. Пользователи обратили внимание, что на опубликованных снимках ветераны стоят на своих балконах в кителях или в пиджаках с наградами.
«А откуда ветераны знали? Их предупредили? Что они в кителях? Что-то странно. Но тем не менее молодец Борис Альбертович», — написала одна из подписчиц мэра.
«Шота мне кажется, этот пост и есть часть плана медиаслужбы)))», — выразил свое мнение другой пользователь соцсети.