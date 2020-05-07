Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что лично поздравит ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы, это для него является жизненно важным делом, несмотря на карантин. Об этом 6 мая он написал в своем Facebook

Институт нацпамяти Украины выпустил ролик к 9 Мая с русскими субтитрами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом Филатов отметил, что в планах его пресс-службы не было этого мероприятия. Пользователи обратили внимание, что на опубликованных снимках ветераны стоят на своих балконах в кителях или в пиджаках с наградами.

«А откуда ветераны знали? Их предупредили? Что они в кителях? Что-то странно. Но тем не менее молодец Борис Альбертович», — написала одна из подписчиц мэра.

«Шота мне кажется, этот пост и есть часть плана медиаслужбы)))», — выразил свое мнение другой пользователь соцсети.