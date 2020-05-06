Дарига Назарбаева перестала быть спикером сената Казахстана прежде всего потому, что ее отец Нурсултан Назарбаев был недоволен действиями дочери в отношении Фонда национального состояния «Самрук-Қазына». Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Амбиции и подмоченная репутация. Эксперт Мамырайымов объяснил, почему Назарбаев прекратил полномочия дочери Дариги © Platon.asia Ахметжан Есимов, первый человек из старой гвардии Назарбаева.

«И "Самрук-Қазына" — в некотором роде личная епархия Назарбаева. А Дарига, видимо, хотела подмять под себя фонд, то есть назначить туда своего человека. Потом она делала и другие заявления, в которых тоже атаковала приближенных Назарбаева, обвиняя их во всяких грехах», — указал Мамырайымов.

Кроме того, отметил политолог, не так давно Назарбаева сделала запрос в Конституционный совет по поводу того, какими законотворческими функциями может обладать сенат, чтобы получить полный контроль над законотворческим процессом в стране.

К тому же, добавил специалист, Дарига недавно сделала заявление о том, что после прекращения режима чрезвычайного положения войска должны остаться в городах для предупреждения мародерства: то есть она начала уже влезать в сферу безопасности, которую контролирует Назарбаев, будучи председателем Совета безопасности.

Дарига стала фактически играть роль единоличного главы государства, Назарбаеву не понравились ее чрезмерно возросшие амбиции, и поэтому президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий ее депутатства, заключил собеседник издания.

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