Назарбаева, пояснил эксперт, стала обвинять в коррупционных преступлениях фонд «Самрук-Қазына», который возглавляет племянник Назарбаева Ахметжан Есимов, первый человек из старой гвардии Назарбаева.
«И "Самрук-Қазына" — в некотором роде личная епархия Назарбаева. А Дарига, видимо, хотела подмять под себя фонд, то есть назначить туда своего человека. Потом она делала и другие заявления, в которых тоже атаковала приближенных Назарбаева, обвиняя их во всяких грехах», — указал Мамырайымов.
Кроме того, отметил политолог, не так давно Назарбаева сделала запрос в Конституционный совет по поводу того, какими законотворческими функциями может обладать сенат, чтобы получить полный контроль над законотворческим процессом в стране.
К тому же, добавил специалист, Дарига недавно сделала заявление о том, что после прекращения режима чрезвычайного положения войска должны остаться в городах для предупреждения мародерства: то есть она начала уже влезать в сферу безопасности, которую контролирует Назарбаев, будучи председателем Совета безопасности.
Дарига стала фактически играть роль единоличного главы государства, Назарбаеву не понравились ее чрезмерно возросшие амбиции, и поэтому президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий ее депутатства, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.